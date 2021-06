Blitz anti contraffazione della guardia di finanza: sequestrati 4800 prodotti falsi

Controlli serrati da parte della guardia di finanza di Pescara per il contrasto alla vendita di prodotti contraffatti. Due le operazioni portate a termine dalle fiamme gialle con la denuncia di 3 cittadini extracomunitari.

In particolare, i finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara hanno eseguito due sequestri in Pescara. Il primo presso un esercizio commerciale gestito da un cittadino straniero, dedito alla vendita all’ingrosso e dettaglio di abbigliamento per bambini, che veniva trovato in possesso di circa 300 articoli (t-shirt, vestitini, canotte e pantaloncini per bambini) riportanti i loghi contraffatti di personaggi televisivi e/o legati al mondo del gaming, molto in voga tra gli adolescenti, quali “Me contro te”, “Fortnite”, “Disney”, “Minecraft”, “Dinsieme”.

L'altra operazione ha riguardato un cittadino senegalese intercettato dopo aver ritirato un pacco sospetto proveniente dalla Turchia, nel quale erano presenti capi d'abbigliamento contraffatti delle principali marche e brand dell'alta moda come Louis Vuitton, Dsquared2, Christian Dior, Aeronautica Militare, Stone Island, Napapijri, Ralph Lauren, di notevole qualità e perfettamente etichettati e confezionati. Tutti prodotti destinati al mercato al dettaglio lungo le strade e spiaggie della zona. Denunciata anche un altra persona alla quale sono stati sequestrati decine di capi di marchi prestigiosi contraffatti. Tutti erano sprovvisti di documentazione fiscale che dimostri la provenienza lecita dei prodotti. Ora saranno avviate indagini per risalire a tutta la filiera illecita mediante l'identificazione dei grossi e distributori.