Giocattoli pericolosi per la salute, maxi sequestro in Abruzzo: più di 112mila articoli

Maxi sequestro di giocattoli ritenuti pericolosi in Abruzzo da parte della guardia di finanza.

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Giulianova hanno individuato un commerciante all’ingrosso di Mosciano Sant’Angelo che riforniva diverse famose catene commerciali di giocattoli che sarebbero stati trovati privi delle avvertenze in lingua italiana a tutela della salute dell’utilizzatore.

In particolare, nel corso delle attività sono stati sottoposti a sequestro amministrativo più di 112mila prodotti di vario genere, nello specifico giocattoli che non riportavano la marcatura “Ce” che, in attuazione della direttiva europea sulla sicurezza dei giocattoli, viene apposta a seguito di specifici controlli di qualità sui prodotti.

I finanzieri hanno poi ricostruito la filiera per individuare il fabbricante dei giocattoli, nella cui sede, sita in provincia di Napoli, sono stati sequestrati altri articoli della stessa specie. Come ricordano dalle Fiamme Gialle, «contrastare la diffusione di prodotti non conformi, rispetto agli standard di sicurezza, per la guardia di finanza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza».