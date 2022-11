Commerciante vende falsi prodotti con i personaggi dei cartoni animati, sequestrati [FOTO-VIDEO]

Sequestrati a un commerciante di nazionalità cinese centinaia di prodotti con i volti dei personaggi dei cartoni animati ritenuti falsi e presubilmente contraffatti e non sicuri.

A eseguire il sequestro è stata la guardia di finanza di Pescara nell'ambito del piano d'azione "Stop Fake".

Le fiamme gialle sono scese in campo anche nel giorno del black friday a tutela del consumatore contro la filiera del falso.

L’indagine ha preso spunto dai controlli economici del territorio, condotti dalle pattuglie del nucleo di polizia - economico finanziaria e dai baschi verdi del gruppo pescarese. E il monito per i cittadini, nel venerdì nero, é chiaro: attenzione agli acquisti incauti, alla scontistica mirabolante e le promozioni farlocche, sia in negozio che online. Prezzi troppo bassi, siti di cartone, tradotti male in italiano, sedi dell’azienda non identificabili, numeri di telefono inesistenti, richieste di pagamento in bonifici. Sono tutti campanelli d'allarme di possibili truffe. In ogni caso, per fugare qualsiasi dubbio, contattare il 117, il numero di pubblica utilità della guardia di finanza sempre a disposizione dei cittadini.