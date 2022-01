Maxi sequestro di droga a Montesilvano, il prefetto elogia l'operato della guardia di finanza

Il prefetto di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, fa «complimenti vivissimi al colonnello Caputo e alla guardia di finanza per l’importante operazione drug market che ha permesso di scoprire a Montesilvano e sequestrare un ingente quantitativo, circa 45 kg di marijuana».

Poi Di Vincenzo prosegue: «L’operazione messa in atto è una conferma dell’efficacia del controllo del territorio e della professionalità delle forze di polizia in questa provincia a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini».