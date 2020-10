Droga per 1,5 milioni di euro in un box a San Silvestro spiaggia: arrestati due fratelli

Maxi sequestro di stupefacenti a Pescara da parte della squadra volante della questura. Gli agenti, infatti, hanno arrestato due fratelli di 21 e 37 anni, che avevano nascosto in un box di proprietà di uno dei due oltre 51 kg di droga fra cocaina, eroina, hashish e marijuana. Il valore sul mercato supera 1,5 milioni di euro.

Il sequestro è frutto di un controllo stradale a carico del 37enne, fermato a Zanni. La perqusizione è proseguita nel box dove erano stipati 1,6 kg di cocaina, 1,1 kg di eroina, 40,2 kg di hashish e 8,1 kg di marijuana. Sequestrati anche sette cellulari e 22 mila euro in contanti. In casa del fratello minore trovati 800 euro, 74 grammi di marijuana, 1,5 grammi di eroina oltre a bilancini di precisione ed altro materiale. Sequestrata anche l'auto. Il 37enne aveva anche attrezzature per la coltivazione di marijuana.