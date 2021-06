Sequestrati droga e armi in tre operazioni della polizia municipale [FOTO]

Droga e armi poste sotto sequestro da parte della polizia municipale di Pescara nell'ultima settimana.

A portare a conoscenza delle attività messe in atto dagli agenti della polizia locale è il sindaco Carlo Masci.

«La polizia municipale di Pescara continua la propria attività di prevenzione e di contrasto al crimine e al degrado nelle aree pubbliche e nei parchi della città», scrive il primo cittadino.

Il dettaglio dell'ultima settimana indica, a seguito di tre specifici interventi, che sono state effettuate mirate attività rivolte a reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare marijuana e haschish, con il sequestro in totale di circa 12 grammi di marijuana e 100 grammi di haschish, oltreché armi e denaro contante.

«Grazie al comandante Danilo Palestini e a tutto il Corpo della polizia municipale, sempre in prima linea per difendere i cittadini perbene», conclude Masci.