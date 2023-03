Sequestrata una discarica abusiva ad Alanno contenente rifiuti speciali anche pericolosi [FOTO]

Avrebbe realizzato una discarica abusiva in località "Fiume di Pescara" ad Alanno e per questo motivo un uomo è stato denunciato.

I militari del nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo carabinieri forestale, quelli del locale nucleo di polizia marittima della capitaneria di porto – guardia costiera, su delega della Procura della Repubblica di Pescara, nei giorni scorsi hanno proceduto all’esecuzione del decreto di sequestro preventivo.

A emettere il provvedimento è stato il giudice per le indagini preliminari del tribunale, Giovanni De Rensis.

Dopo le indagini codelegate ai militari operanti dal Pm Andrea Di Giovanni, della Procura della Repubblica, sarebbe emerso che l’indagato, proprietario o comunque utilizzatore dell’area recintata, avrebbe raccolto e recuperato, in assenza di autorizzazioni, rifiuti di vario genere, tra cui parti meccaniche di autoveicoli, mezzi meccanici e pneumatici fuori uso, vecchi elettrodomestici (climatizzatori, lavatrici, frigoriferi), bombole di gas, materie plastiche, tavolame e altri rifiuti da meglio caratterizzare, costituendo di fatto, su circa 2.800 metri quadrati di superficie, una discarica abusiva di rifiuti speciali, pericolosi e non, probabilmente derivanti da un’attività reiterata di raccolta metalli e officina meccanica. Lo stesso uomo è stato nominato custode giudiziario dell’area, anche per i terreni di proprietà di una nota società di produzione elettrica, occupati in parte da tale discarica.

«L’indagato», dichiarano gli inquirenti, «oltre alla confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà, per l’esercizio dell’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata rischia anche l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, se si troveranno anche rifiuti pericolosi».