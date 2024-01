Trovati dalla polizia il caricatore di una pistola e diversi involucri di droga nascosti in un palazzo di Rancitelli

Trovati e sequestrati il caricatore di una pistola e diversi involucri di droga con all'interno cocaina, hashish ed eroina del peso complessivo di circa un etto oltre a due bilancini di precisione nel nascondiglio scovato in un palazzo di Rancitelli.

A scovare il materiale e sequestrarlo sono stati gli agenti della squadra volante impegnati nei controlli interforze disposti dal prefetto in accordo anche con il questore di Pescara. Controlli che la polizia sta concentrando in particolare nei quartieri di periferia e che hanno portato gli agenti a entrare in diverse palazzine del quartiere trovando il nascondiglio in un ambiente comune dello stabile.