Blitz dei carabinieri, liberati i campi sportivi dell'istituto Manthonè: erano occupati abusivamente da anni

Carabinieri in azione nell'area dell'istituto tecnico Acerbo-Manthonè di Pescara in via Tiburtina Valeria nella prima mattinata di oggi, martedì 7 dicembre.

I miltari dell'Arma hanno eseguito un sequestro preventivo dei 3 campetti sportivi della scuola che erano occupati da anni da alcune famiglie residenti nel rione Rancitelli.

I carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Pescara, nel corso della quotidiana attività di controllo del territorio si sono resi conto che gli impianti sportivi dell’istituto non fossero in uso agli studenti. È stato accertato che l’intera area fosse stata occupata da oltre cinque anni da alcune famiglie residenti nel quartiere Rancitelli. Di conseguenza è iniziata una mirata attività investigativa che ha condotto al sequestro preventivo di tre campi da calcio su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica, Luca Sciarretta e del gip Nicola Colantonio.

Cinque le persone denunciate, a loro sono stati contestati i reati di invasione di terreni ed edifici e danneggiamento in concorso. Le famiglie che hanno occupato l’area ne avevano adibito parte a pollaio accessibile soltanto agli occupanti attraverso un cancello chiuso da un lucchetto apribile con chiave nella loro esclusiva disponibilità, così di fatto impedendone l’utilizzo dell’ente proprietario e dell’Istituto scolastico. L’area posta sotto sequestro, di proprietà della Provincia di Pescara, tornerà presto nella disponibilità dell’Istituto Manthoné. Gli studenti, a causa di questa indebita occupazione, da anni non potevano svolgere attività sportiva. L’area posta sotto sequestro verrà quanto prima restituita all’amministrazione provinciale di Pescara che si occuperà di ripristinarla e quindi restituirla alla sua naturale destinazione d’uso.