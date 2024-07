Controlli straordinari tra area di risulta, terminal bus e centro: scattano sequestri e sanzioni

Servizio straordinario di controllo del territorio nell’area di risulta di Pescara, che ha interessato nello specifico la zona del terminal bus e degli adiacenti giardinetti pubblici, la zona compresa tra via Quarto dei Mille, piazza Martiri Pennesi, piazza Santa Caterina e via Silvio Pellico nel pomeriggio di lunedì 1 luglio.

Il servizio rientra tra quelli calendarizzati in seguito al comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani.

Il prefetto, rivolgendo la massima attenzione alle aree sensibili della città, ne ha esaminato le criticità stabilendo l’intensificazione delle attività di vigilanza e controllo attraverso mirati servizi effettuati costantemente dalle locali forze di polizia, le cui modalità operative sono state definite nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto in questura.

Il servizio di ieri pomeriggio nell’area di risulta, come quelli che continueranno a susseguirsi, è stato finalizzato alla prevenzione e contrasto all’illegalità, con particolare riguardo ai reati contro la persona, ai reati di natura predatoria, allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina ed è stato svolto da personale della polizia con il contributo della polizia locale, del personale dell’ispettorato del lavoro e dell’Asl di Pescara, intervenuti per le attività di specifica competenza nei controlli agli esercizi pubblici della zona eseguiti dalla squadra amministrativa della questura e dalla polizia locale.

L'esito dei controlli

Nel corso del servizio sono state impiegate le unità cinofile antidroga della polizia che hanno ispezionato l’intera area dei giardinetti pubblici adiacenti al terminal bus dove sono stati rinvenuti diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish posta sotto sequestro. Sono state identificate 257 persone di cui 66 di nazionalità straniera e 43 con precedenti di polizia; diverse persone sono state accompagnate in Questura per le procedure d’identificazione. Sono stati controllati 95 veicoli ed effettuati 12 posti di controllo. Sono stati ispezionati 2 esercizi pubblici (un’attività di ristorazione e un negozio di generi alimentari) frequentati anche da cittadini extracomunitari gravitanti nell’area, tutti identificati. In entrambi gli esercizi pubblici il personale della Asl ha rilevato difformità minori che sono state oggetto di prescrizioni il cui rispetto sarà verificato nei prossimi giorni nel corso di un controllo di verifica. In un terzo esercizio pubblico il personale dell’Ispettorato del Lavoro ha contestato violazioni per la mancanza di autorizzazione degli impianti di videosorveglianza ed è stata constatata la presenza irregolare di un lavoratore con conseguente chiusura differita alla giornata odierna. Nell’arco del pomeriggio, sono stati effettuati sequestri amministrativi, controllati esercizi pubblici, irrogate sanzioni penali e amministrative nonché sanzioni al Codice della Strada.

Dalla questura aggiungono che «l'area di risulta è già costantemente vigilata dalla polizia attraverso il giornaliero pattugliamento svolto dal personale dell’Upgsp (squadra volante). Inoltre, vengono settimanalmente disposti servizi straordinari di controllo del territorio con il prezioso contributo del reparto prevenzione crimine Abruzzo. La costante e visibile attività di vigilanza effettuata anche con l’impiego delle unità cinofile antidroga, estrinsecata attraverso procedure d’identificazione, ispezioni e perquisizioni di persone, mezzi di trasporto e bagagli, nonché posti di controllo, consente di prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità».