Settanta kg di pesce sequestrato e 15 mila euro di multe nell'operazione "Xiphias" della guardia costiera

Prosegue incessante il lavoro degli uomini della Direzione Marittima - Guardia Costiera di Pescara su tutto il territorio e nelle acque dell'Abruzzo, Molise e Isole Tremiti. Con l'ultima operazione svolta nelle settimane scorse, denominata "Xiphias", è stata controllata tutta la filiera ittica, dalla pesca in mare alla commercializzazione.

Sequestrati complessivamente 70 kg di prodotto ittico vario ed elevate sanzioni per circa 15 mila euro, con 70 uomini e donne impegnati e cinque unità navali. In particolare, nell'Aquilano in un centro commerciale sono stati sequestrati 30 kg di prodotti ittici di vario genere privi di certificazioni, mentre nella zona protetta dell'area marina "Torre di Cerrano" sono state sequestrate reti da pesca abusive che mettevano in pericolo un'area di particolare pregio ambientale.

Il direttore marittimo capitano di vascello Minervino ha commentato: