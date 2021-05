Sequestrata a San Donato un’agenzia di scommesse abusiva [FOTO]

Sequestrata a San Donato, oggi pomeriggio, un’agenzia di scommesse abusiva. In azione la polizia amministrativa e sociale in collaborazione con l’ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo, Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli. Durante i controlli effettuati per verificare l’ottemperanza alle misure previste per contenere la diffusione del Covid, si è accertato che i titolari dell'esercizio, senza essere muniti delle dovutte autorizzazioni, effettuavano attività di raccolta e accettazione di scommesse, soprattutto per via telematica, in violazione del divieto di intermediazione.

Ai gestori dell’esercizio sono stati inoltre contestati i reati di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi nonché di ricettazione, per aver utilizzato le generalità di altri soggetti ai fini dell’attivazione di conti gioco. I gestori, oltre che segnalati penalmente, sono stati sanzionati per la violazione delle prescrizioni anti Covid con la chiusura del locale per 5 giorni.