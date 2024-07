"Ogni giorno senzatetto ubriachi davanti al negozio e i clienti vanno via", la rabbia di una commerciante di via Fabrizi [FOTO]

«Io da commerciante vi chiedo cosa sia diventato il centro di Pescara? Ogni giorno davanti al mio negozio trovo uno senza tetto. Con cani senza cani, matto, ubriaco di tutto e di più. Non ne posso più. I clienti se ne vanno tutti dall'altra parte della strada. Questo accade sul marciapiedi di via Nicola Fabrizi vicino al supermercato Tigre. Aiutatemi!».

Questo il grido d'allarme di una esercente del centro cittadino che ogni giorno deve combattere con situazioni di degrado che inficiano la sua attività commerciale.

«Per non parlare», aggiunge la commercialista, «dell'altro barbone con il cane con gli occhiali, che occupa completamente il marciapiede. Sfrutta il cane per chiedere soldi, costringendo il cane a indossare occhiali, cuffie con la musica e altre cattiverie. Servirebbe più controllo in quella zona, per eliminare il degrado».

Ricevi le notizie de IlPescara su Whatsapp

Poi ancora l'esercente: «Si siedono sulla panchina, bevono, fanno pipi, lasciano tutto sporco e vanno via. Chiedeno l'elemosina, appena raggiungono un paio di euro entrano nel supermercato per comprare la birra. La fermata dell'autobus in disuso davanti al Tigre di via Fabrizi è diventata un punto di ritrovo di senzatetto ubriachi. Ogni giorno si assiste a scene di degrado. Purtroppo un altro punto del centro abbandonato a se stesso. Sarebbe il caso di eliminare fisicamente la pensilina della fermata, una delle cause del degrado».