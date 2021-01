Sorpresi nei pressi di un locale di Penne senza mascherine, multati in 4 dai carabinieri

Sono stati sorpresi in prossimità di un locale a Penne senza i dispositivi di protezione individuale dai carabinieri della locale Compagnia che nella mattinata odierna, sabato 16 gennaio, che hanno effettuato controlli nell'area vestina per il rispetto delle norme anti Covid-19 (Coronavirus).

Per questa ragione 4 persone di età compresa tra i 18 e i 71 anni che non indossavano la mascherina sono stati sanzionati dai militari dell'Arma.

Nel corso della mattinata sono stati fermati più di 25 veicoli e identificate oltre 40 persone su strada e controllati 5 locali pubblici.