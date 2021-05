Senza mascherina al presidio di protesta, sanzionati dalla polizia

Pertanto stamattina tali persone sono state identificate e sanzionate per la violazione delle norme anti Covid. Il presidio è poi continuato anche nel pomeriggio

Questa mattina la polizia è intervenuta in via Lo Feudo, dove si stava svolgendo un presidio di protesta organizzato dall’associazione “Governo del Popolo” per “pretendere l’effettiva applicazione della legge e della Costituzione”.

Nella circostanza è stato predisposto un servizio di ordine e sicurezza pubblica, durante il quale è stato rilevato che alcuni partecipanti non indossavano la mascherina. Pertanto tali persone sono state identificate e sanzionate per la violazione delle norme anti Covid. Il presidio è poi continuato anche nel pomeriggio.