Illegittimo l'annullamento del bando per la bonifica della discarica di Bussi: il tar accoglie il ricorso della Regione

Il tar ha accolto il ricorso presentato dalla Regione Abruzzo contro l'annullamento del bando di aggiudicazione dei lavori di bonifica delle discariche di Bussi. I giudici amministrativi hanno quindi ritenuto tardivo il provvedimento di annullamento disposto dal Ministero dell'Ambiente che, assieme all'ente regionale e al Comune di Bussi aveva sottoscritto un accordo per arrivare proprio al bando di gara per la bonifica delle discariche 2a e 2b.I giudici hanno anche considerato contraddittorio e irragionevole l'agire del Ministero dell'Ambiente nonostante l'urgenza di avviare la bonifica di un sito così dannoso per l'ambiente.

Soddisfatto il presidente Marsilio che ora auspica l'apertura immediata delle trattative con un tavolo dove coinvolgere nuovamente le parti in causa: