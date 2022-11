Processo Rigopiano, la sentenza slitta a febbraio

La sentenza di primo grado per il processo relativo alla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola slitta al prossimo mese di febbraio.

Come riferisce Ansa, ad annunciarlo è stato il Gup Gianluca Sarandrea in udienza.

Dunque la sentenza arriverà più tardi rispetto a quanto era stato previsto ovvero entro il mese di gennaio.

Il processo per i 29 morti dell'albergo/resort avrà quindi altre due sessioni a gennaio nei giorni 18/19/20 e 25/26/27. Sarandrea ha affermato che la sentenza potrebbe essere emessa non più tardi del 17 febbraio 2023. Dopo la due giorni della requisitoria che si è conclusa con le pesanti richieste di condanna da parte della procura per gli imputati, da ieri pomeriggio è il turno delle parti civili, che avranno a disposizione anche il turno del 15/16/17 dicembre prossimi: le difese, a quanto si è appreso avranno a disposizione tutto gennaio.