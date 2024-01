A febbraio prevista la sentenza di appello per il processo sulla tragedia di Rigopiano

Dopo sette anni dalla tragedia avvenuta a Rigopiano il 18 gennaio del 2017, dove una slavina investì e distrusse l'albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort, a Farindola, provocando 29 vittime, nel mese di febbraio è attesa la sentenza d'appello, davanti ai giudici dell'Aquila, per i cinque condannati in primo grado, dove altri 25 imputati vennero assolti, come riporta l'agenzia LaPresse.

Il processo d'appello è cominciato a dicembre scorso.