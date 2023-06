Segnalazioni per droga e tre denunce per soggiorno irregolare durante i controlli svolti dalla polizia nelle ultime ore

Gli agenti della squadra volanti di Pescara, nelle ultime ore, durante i normali controlli sul territorio hanno fermato due giovani in possesso di sostanze stupefacenti, che sono stati poi segnalati alla prefettura come assuntori. Sempre durante i controlli sono stati fermati tre cittadini stranieri che risultavano non essere in regolare con il permesso di soggiorno. Uno di loro, in particolare, aveva a carico un ordine del questore di lasciare il territorio nazionale e quindi, dopo essere stati denunciati, sono state avviate le procedure amministrative da parte dell'ufficio immigrazione per la loro espulsione dal territorio italiano.