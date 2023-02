Sul posto, nella zona della cittadella dell'accoglienza della Caritas, si sono dirette diverse pattuglie della polizia. Nel frattempo era stato richiesto anche l'intervento della polizia locale che ha chiuso il tratto di strada al traffico per il pericolo di eventuali fughe. Poi gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione allo scopo di verificare quanto era stato segnalato. Ma una volta all'interno hanno trovato un solo uomo, quello che avrebbe dovuto essere sotto sequestro, e nessun altro. Sono stati eseguiti ulteriori verifiche ma senza che siano stati trovati riscontri rispetto a quanto era stato segnalato ovvero che l'uomo trovato in casa da solo sarebbe stato tenuto sotto sequestro da parte di altri connazionali. Di conseguenza l'allarme è rientrato nel giro di poche decine di minuti e la strada è stata riaperta al traffico.

Inevitabilmente è scattata tutta la procedura prevista in questi casi.

"Un uomo è tenuto sotto sequestro in una casa di via Alento a Pescara". Questa la segnalazione ricevuta dalla polizia nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 febbraio, poco dopo le ore 16.

Ricevuta la segnalazione che indicava come un uomo di nazionalità straniera fosse sequestrato è scattata la procedura della polizia che però non ha rilevato quanto veniva segnalato

"Un uomo è tenuto sotto sequestro in una casa di via Alento", la strada viene chiusa ma la polizia non trova riscontri