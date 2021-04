Secondo furto in 9 giorni per un ristorante di Villa Raspa [FOTO]

I ladri sarebbero entrati dal retro del locale per poi rubare pochi spiccioli e alcune bottiglie di bevande, come già accaduto lo scorso 25 marzo

Secondo furto in 9 giorni per un ristorante di Villa Raspa. Come riporta Spoltore Notizie, è stata infatti una Pasquetta amara per il titolare del 'Sushi Niko' che ha aperto di recente nella zona. In poco tempo sono già stati messi a segno due colpi, l’ultimo dei quali è avvenuto l'altra sera poco dopo le 3.

I ladri - secondo la ricostruzione di Spoltore Notizie - sarebbero entrati dal retro del locale per poi rubare pochi spiccioli e alcune bottiglie di bevande, come già accaduto lo scorso 25 marzo. Sul posto polizia e carabinieri. Ingenti i danni procurati dai malviventi.