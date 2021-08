Entrano nella scuola Alighieri di Spoltore e l'allagano aprendo le manichette antincendio, danneggiati i controsoffitti [FOTO]

Danni ingenti per la scuola media statale Dante Alighieri di via Montesecco 33 a Spoltore per un allagamento provocato da ignoti che la notte scorsa si sono introdotti nel plesso.

Passando dalla scala antincendio, senza lasciare segni di effrazione, sono state prima danneggiate le manichette antincendio poste al piano terra e al primo piano.

In seguito le hanno srotolate dalla sede in cui sono alloggiate e hanno aperto l'acqua.

L'acqua, oltre ad aver allagato numerosi ambienti, si è infiltrata tra le controsoffittature dei piani sottostanti creando non pochi danni. Sul posto, su richiesta del dirigente scolastico, oltre ai carabinieri della Stazione di Spoltore, sono intervenvenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'edificio. I danni, in corso di quantificazione, risultano coperti da assicurazione. L'area è priva di sistemi di videosorveglianza.