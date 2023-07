Attesa per i risultati delle analisi sull'acqua di una fontanella che avrebbe provocato l'intossicazione di alcuni scout pescaresi

Saranno i risultati delle analisi sull'acqua di una fontanella se sia stata la causa della presunta intossicazione di alcuni scout di Pescara mentre erano sulla Maiella.

Come riferisce ChietiToday, il sindaco di Castiglione Messer Marino, Silvana De Palma, informa come i ragazzi in realtà fossero 8 e non una trentina.

E di come gli stessi già nella serata fossero rientrati al campo estivo.

I 30 giovani si trovavano da venerdì scorso in montagna in prossimità del Rifugio del Cinghiale, nel territorio di Castiglione Messer Marino, quando alcuni di loro, tra i 13 e i 16 anni, hanno iniziato ad accusare dei malori. Per fortuna, un ragazzo, cellulare alla mano, è riuscito a spostarsi in un punto dove c'era il segnale telefonico e a chiamare il 118, che ha immediatamente attivato il protocollo dei soccorsi in montagna. Sul posto è intervenuto il soccorso alpino e speleologico, il cui intervento ha reso possibile il recupero rapido dei ragazzini che sono stati soccorsi e trasportati alcuni all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, altri al Renzetti di Lanciano.

Nel frattempo il Comune ha emanato l'ordinanza di chiusura di una fontanella in località Santa Maria del Monte, da cui i ragazzi potrebbero aver bevuto, che però viene utilizzata da anni senza aver mai causato problemi. Si attendono ora i risultati delle analisi effettuate sull'acqua, mentre è ancora ignota la causa del malore dei ragazzi, che potrebbe essere stato causato anche da qualche cibo ingerito.