Scooter rubato parcheggiato sotto casa ed altra refurtiva nella sua abitazione: denunciato un giovane pescarese

Un gioivane di 22 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dalla polizia per furto aggravato. Nella mattinata di ieri, 10 dicembre, in via Sacco, gli agenti della squadra volante hanno trovato uno scooter rubato parcheggiato sotto un condominio. Dagli accertamenti è stato individuato l'autore del furto. La perquisizione domiciliare ha poi permesso di rinvenire nella cantina in uso al giovane, oltre ad alcuni pezzi dello scooter rubato, anche vari oggetti che poi sono risultati il provento di altri furti. Per questo, il 22enne è stato denunciato all'autorità giudiziaria.