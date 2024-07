Stavano spingendo uno scooter rubato sulla riviera, due giovani sorpresi e denunciati

Due giovani dovranno rispondere del reato di ricettazione dopo che la scorsa notte sarebbero stati sorpresi mentre stavano spingendo uno scooter poi risultato rubato.

Gli agenti della squadra volante hanno ricevuto la segnalazione di due giovani che, con fare sospetto, sul lungomare, stavano spingendo uno scooter.

Immediatamente la pattuglia ha perlustrato la zona indicata, rintracciando due giovanissimi che, sin da subito, sarebbero apparsi agitati e insofferenti al controllo.7

Per questa ragione i poliziotti hanno deciso di svolgere accertamenti più approfonditi. Nelle immediate vicinanze del luogo dove i due ragazzi erano stati notati camminare, sarebbe stato rinvenuto un ciclomotore parcheggiato su un lato della strada che presentava il blocchetto della chiave di avviamento forzato. Le verifiche svolte attraverso le banche dati hanno consentito di accertare che il ciclomotore, posteggiato dalle due persone controllate, è risultato essere stato rubato a Pescara nello scorso mese di giugno. I due giovani sono stati quindi denunciati per ricettazione e il ciclomotore restituito al legittimo proprietario.