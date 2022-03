Scontro bici-autobus davanti al casello di Città Sant'Angelo: rovinosa caduta per il ciclista [FOTO]

Un uomo di circa 70 anni è finito in ospedale, a Pescara, dopo essersi scontrato con un autobus davanti all'ingresso dell'autostrada a Città Sant'Angelo. L'uomo viaggiava a bordo della sua bici elettrica in direzione monti. Secondo quanto ricostruito a causare la caduta sarebbe stato l'urto con il mezzo pesante che lo avrebbe urtato con la fiancata scaraventandolo a terra. Sul posto sono intervenute immediatamente la polizia municipale di Città Sant'Angelo che ha assistito all'incidente in diretta dalle videocamere che affacciano sulla strada e un'ambulanza della Misericordia che ha trasportato l'uomo in ospedale, a Pescara, in codice rosso. Inizialmente incosciente all'uomo è stato riscontrato un trauma cranico. Proseguono gli accertamenti da parte della municipale per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Sul posto, al fine di ristabilire la viabilità, è intervenuta anche al polizia stradale Coa (Centro operativo autostradale).