Incidente in viale Marconi: moto travolta all'incrocio con via Marco Polo

Giornata nera su viale Marconi, dopo lo scontro tra un'auto e una moto all'altezza di via di Vestea nel primo pomeriggio di oggi un altro centauro, giovanissimo, è stato travolto a un'auto con a bordo due persone all'altezza di un'altra rotatoria: quella con via Marco Polo. Il ragazzo procedeva in direzione nord al momento dell'impatto. Impatto che fortunatamente non è stato violento. Per il ragazzo tanta paura, ma solo un'escoriazione al gomito. Non si è reso necessario il trasporto in ospedale. I passeggeri dell'auto che è sbucata da via Marco Polo si è subito fermata per prestare i soccorsi al giovane. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. Testimone dell'incidente una donna che vive lì vicino e che sabato, ci fa sapere, sarà alla manifestazione organizzata per protestare contro la nuova viabilità dell'arteria stradale.