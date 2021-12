Sulla scomparsa di Giovina "Gioia" Mariano la procura indaga per omicidio [VIDEO]

La procura di Pescara ha aperto un fascicolo e un'indagine per omicidio nell'ambito della scomparsa di Giovina "Gioia" Mariano, la donna scomparsa nel 2017 e per la quale, fino ad ora, si parlava di allontanamento volontario. Il programma di Rai Tre "Chi l'ha visto?" nella scorsa puntata del 22 dicembre ha annunciato la decisione della procura pescarese che per ora indaga contro ignoti, iniziando di fatto ad aprire nuovi filoni d'indagine rispetto all'allontanamento volontario da parte della donna. Durante il programma, è tornato a parlare uno dei cugini di Gioia collegato da Moscufo, davanti alla villa dove abitava la donna.

La giornalista Federica Sciarelli ha spiegato che di fatto la famiglia della donna è divisa in due, con una parte dei cugini che non intende parlare con i giornalisti, anche se uno di loro, Alessio, ha mandato un memoriale tramite il suo avvocato che è stato letto in diretta. L'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse, intanto sostiene l'ipotesi che possa essere successo qualcosa a Gioia vicino casa a seguito di un sopralluogo nella zona della villa. I volontari hanno in particolare chiesto l'ispezione di alcuni pozzi comunali presenti nella zona.

La puntata del 22 dicembre su Gioia Mariano qui: https://www.raiplay.it/video/2021/12/Giovina-Mariano-la-procura-di-Pescara-indaga-per-omicidio-contro-ignoti---Chi-lha-visto---22122021-d536195f-9716-4c97-b781-8846c3f12e62.html