Si era recato sabato scorso, 9 aprile, nell'agenzia di scommesse Playgold di Spoltore per giocare schedine per un totale di 450 euro.

Ma al momento adempiere al pagamento si è allontanato con il chiaro intento di non assolvere.

Ma l'uomo, un 40enne di origine campana, è stato individuato e denunciato dai carabinieri della locale Stazione.