Strappa il Rolex a una donna in auto, arrestato un rapinatore

Ha strappato il Rolex dal polso di una donna che si trovava ferma in auto, ma è stato prontamente bloccato dalla polizia. E così, con l'accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, un 40enne napoletano residente a Pescara è finito in manette. L'uomo, con numerosi precedenti penali, ha tentato il colpo "in trasferta" perché l'episodio si è verificato a Forte dei Marmi, dove il malvivente era giunto con uno scooter per mettere a segno una serie di colpi che gli avrebbero fruttato centinaia di migliaia di euro.

Come riporta l'Adnkronos, ieri pomeriggio il 40enne ha individuato in piazzetta Lavoratori del Mare la sua vittima, che insieme alla nipotina di 4 anni stava attendendo il marito, recatosi in un vicino negozio di giocattoli per l'acquisto di un dono da regalare alla bambina. Dopo essersi accorto che la donna portava al polso un orologio di pregio, di un valore approssimativo di 50.000 euro, il napoletano ha parcheggiato lo scooter sul marciapiede e si è catapultato dentro la vettura, passando dal finestrino anteriore sinistro.

Si è impossessato del Rolex, procurando alla nonna lesioni ed escoriazioni al polso, ma prima ancora di uscire dall'abitacolo è stato immobilizzato dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, intervenuti in abiti civili tra gli applausi dei cittadini che hanno assistito alla scena. Dopo l'arresto, il ladro è stato condotto nel carcere di Lucca e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.