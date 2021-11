Tenta di scippare una donna a Francavilla al Mare: denunciato un uomo di Spoltore

Un 44enne di Spoltore è stato denunciato dai carabinieri di Francavilla al Mare per tentato furto con strappo e furto aggravato. Nel tardo pomeriggio del 12 ottobre scorso l'uomo, in sella ad una bici elettrica rubata in piazza Sant'Alfonso, ha tentato di strappare la borsa di una donna che camminava nelle vicinanza senza riuscirci. Le indagini, avviete immediatamente dopo i fatti, hanno permesso di individuare il responsabile grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e dalle testimonianza raccolte.