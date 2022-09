Il 28enne di Tivoli colpito da un fulmine sul Gran Sasso tornerà presto a casa

Tornerà presto a casa il 28enne di Tivoli ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale dell'Aquila dal 27 agosto, dopo essere stato colpito da un fulmine mentre faceva un'escursione sul Gran Sasso con altri due amici. Lo fa sapere la Asl dell'Aquila come riferisce l'agenzia Ansa.

Sciolta dunque la prognosi dal direttore dell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del San Salvatore Franco Marinangeli e il dottor Antonello Ciccone in veste di responsabile della terapia intensiva. Nel pomeriggio il ragazzo sarà trasferito nel reparto di degenza breve dove resterà per alcuni giorni per continuare terapie e medicazioni delle ustioni riportate a causa della scarica che lo ha colpito. Quindi le dimissioni e il ritorno a casa dove seguirà un articolato percorso di riabilitazione.