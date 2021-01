Cinque giovani sciatori fanno un fuori pista e si perdono a Campo Imperatore: salvati dal soccorso alpino [FOTO]

Brutta avventura per cinque giovani sciatori abruzzesi, che ieri 9 gennaio si sono persi dopo aver fatto un fuori pista a Campo Imperatore. I ragazzi, sono stati recuperati solo in tarda serata dal soccorso alpino Cnsas e dalla guardia di finanza. Due di loro avevano gli sci mentre altri 3 con lo snowboard, dopo essere partiti da Campo Imperatore raggiungendo con la funivia la vetta, a circa 2.100 metri sono scesi in un fuori pista fino a Valle Fredda. Qui hanno attraversato la piana di Campo Imperatore con l'intenzione di risalire alla fossa di Paganica, ma a causa del maltempo hanno perso l'orientamento.

A quel punto hanno allertato i soccorsi, chiamando i vigili del fuoco che hanno avvisato i carabinieri attivando il protocollo di soccorso con il Cnsas aiutati anche dagli operatori del centro turistico del Gran Sasso e il coordinamento con la prefettura dell'Aquila.

A Campo Imperatore è partito il gatto delle nevi con un tecnico Cnsas e un finanziere, mentre gli altri soccorritori hanno seguito le orme in mezzo alla neve. Ritrovati infreddoliti e spaventati, sono stati riportati a Campo Imperatore e poi alla base con una corsa speciale della funivia.