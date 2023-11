Scarica illegalmente pannelli di eternit nella boscaglia a Cappelle sul Tavo: 43enne segnalato dai carabinieri

Stava scaricando tavole ondulate di eternit presumibilmente amianto nella boscaglia, dentro i confini del comune di Cappelle sul Tavo, per la precisione all’altezza di via Vestina a mare su terreno demaniale. A sorprenderlo però sono stati i carabinieri di Spoltore nel corso del servizio perlustrativo che li ha visti transitare anche in quella zona.

Il responsabile sarebbe un 43enne residente a Montesilvano già noto alle forze dell'ordine. L'intera rea è stata delimitata per eseguire la bonifica, il furgone utilizzato per scaricare il materiale posto sotto sequestro preventivo e l'uomo segnalato per gestione illegale di rifiuti speciali e cioè i pannelli di eternit di cui a quanto pare si stava sbarazzando. Il fatto è avvenuto nella tarda sera di sabato 4 novembre.