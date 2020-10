Scaricava rifiuti ingombranti per strada, sequestrato un furgone [FOTO]

Scaricava rifiuti ingombranti per strada, sequestrato un furgone. Ne ha dato notizia, questa mattina, il sindaco Carlo Masci, spiegando che il mezzo è stato sequestrato dagli agenti della polizia municipale di Pescara.

In base alle foto pubblicate dal primo cittadino su Facebook, si tratta di materiale ferroso ed elettronico. "Io vi farei vedere pure la targa del furgone e il viso del conducente", ha scritto Masci, "ma le norme sulla privacy me lo impediscono. Così non lo farà più!".