Scarcerato l'uomo accusato di aver spinto sotto a un'auto un imprenditore di Città Sant'Angelo poi morto

È stato revocato l'ordine di custodia cautelare in carcere per il 60enne di origine napoletana, gestore di due night club a Silvi Marina, che era dal 17 marzo in carcere a Vasto, come riporta LaPresse.

L'uomo è accusato di omicidio preterintenzionale aggravato dalla minorata difesa.

Il tribunale del riesame dell'Aquila ha disposto i domiciliari per il 60enne sospettato di aver spinto sotto un'auto l'imprenditore Marco Monti, 51enne di Città Sant'Angelo.

I fatti risalgono alla notte del 19 aprile del 2022 quando, davanti a un club gestito dal 60enne, Monti è morto investito da un'auto in corsa sulla strada statale 16. All'inizio sembrava si trattasse di un incidente stradale, ma le indagini dei carabinieri avrebbero messo in luce un probabile caso di omicidio. A quanto pare quella sera i due, appena usciti dal locale, si sarebbero messi a discutere per motivi legati a una donna, impiegata nel night, di cui la vittima si sarebbe innamorato.