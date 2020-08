Paura a Scafa, incendio boschivo minaccia alcune case: gli aggiornamenti dei vigili del fuoco [VIDEO]

Apprensione nel pomeriggio di oggi 10 agosto, per l'incendio scoppiato nel territorio comunale di Scafa, in località Colle del Duca. Un rogo boschivo e di sterpaglie ha infatti interessato una vasta area ed alla centrale operativa dei vigili del fuoco sono arrivate decine di chiamate di cittadini spaventati in quanto le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente ad alcune abitazioni.

Sul posto è intervenuto l'elicottero del reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara che ha supportato una squadra del comando provinciale di Pescara, una del distaccamento di Alanno ed i volontari di Popoli. L'elicottero ha effettuato numerosi lanci d'acqua dall'alto. Presenti anche i carabinieri forestali ed i volontari della protezione civile.

