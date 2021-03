A Scafa dopo l'autovelox danneggiato a fucilate la polizia stradale installa un telelaser

A Scafa la polizia stradale di Pescara ha deciso di posizionare un telelaser per il rilevamento della velocità nello stesso punto dell'autovelox danneggiato a colpi di fucile. Questa mattina gli agenti hanno effettuato per l'intera giornata il servizio di telerilevamento in sostituzione dell'autovelox che, lo ricordiamo, è stato danneggiato a fucilate la notte fra sabato 27 febbraio e domenica 28 febbraio.

La polizia stradale ha parlato di una risposta delle istituzioni a chi ritiene di fermare con inaudita violenza attività espletate a salvaguardia della vita sulle strade, ricordando che in uno stato civile la tutela dei diritti deve essere fatta valere nelle sedi giudiziarie o amministrative competenti.