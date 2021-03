Violazione della normativa Covid, sanzionate 13 persone dai carabinieri

Sono in totale 13 le persone sanzionate dai carabinieri di Pescara per violazione della normativa Covid nello scorso fine settimana.

I miltari dell'Arma, nel corso dei mirati servizi “straordinari” di controllo del territorio, hanno sottoposto a verifica più di 100 persone elevando 13 multe per chi è stato trovato in giro fuori dal proprio comune o senza mascherina.

L'obiettivo dei controlli è stato quello di prevenire/mitigare il fenomeno epidemiologico da “Covid-19”, ovvero la circolazione del contagio.

Le persone destinatarie delle sanzioni amministrative sono tutti responsabili di aver violato le disposizioni vigenti in materia di spostamenti territoriali ovvero concernenti l’obbligo di indossare/tenere al seguito idonei dispositivi di protezione individuale.