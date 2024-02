Sanzione esemplare e possibile percorso rieducativo per lo studente che ha colpito un prof con un pugno

Ufficiale la decisione del consiglio d'istituto dell'alberghiero Ipssar De Cecco di Pescara per l'episodio di violenza avvenuto la settimana scorsa durante un laboratorio di cucina.

In base alla ricostruzione di quanto successo, uno studente avrebbe sferrato un pugno a un professore al culmine di una aggressione.

L'episodio di violenza sarebbe derivato da un richiamo dell'insegnante al ragazzo.

«Il consiglio d’istituto dell’alberghiero "De Cecco"», dice la dirigente Alessandra Di Pietro ufficializzando la decisione, «ha deliberato all’unanimità una sanzione disciplinare esemplare nei confronti dello studente protagonista di un’aggressione ai danni di un docente durante la lezione di cucina. Considerando però che la funzione specifica della scuola non mira esclusivamente alla punizione, ma piuttosto al recupero dello studente, abbiamo anche disposto che l’Istituto metterà a sua disposizione la possibilità di aderire a un percorso rieducativo svolgendo servizio di volontariato nella Mensa della Cittadella dell’Accoglienza di via Alento o in un’altra struttura da individuare insieme, un percorso che, se concluso positivamente, comunque sarà tenuto in debita considerazione ai fini della valutazione complessiva della sua condotta scolastica».

Poi la Di Pietro aggiunge: «Innanzitutto l’intera comunità scolastica esprime la massima vicinanza e solidarietà al docente vittima dell’aggressione. Il consiglio d’Istituto si è riunito in tutte le sue componenti, dunque studenti, docenti, personale Ata e genitori e abbiamo esaminato l’intero fascicolo in maniera approfondita e riflettendo molto sulla decisione da assumere che alla fine ha visto tutti unanimi. Vista la gravità dell’episodio, che fortunatamente rappresenta un caso isolato nell’intera comunità dell’alberghiero "De Cecco", abbiamo deliberato una sanzione disciplinare importante, severa, ma soprattutto esemplare e proporzionale rispetto alla gravità dell’episodio. Tuttavia il rigore che abbiamo il dovere di applicare non è in conflitto con la funzione pedagogica che la scuola dev’essere capace di esprimere anche in simili circostanze, scuola che dev’essere sempre orientata a formare i cittadini e quando necessario a recuperarli verso un sano progetto di vita. Dobbiamo recuperare e vogliamo difendere l'alto valore del ruolo educativo e formativo, l'autorevolezza del docente, che merita più rispetto, considerazione e valorizzazione nel nostro contesto sociale, come sottolineato dal Ministro Valditara. Un impegno, quest’ultimo, che deve coinvolgere tutta la collettività a partire dalle famiglie. E quindi oltre alla sanzione disciplinare, abbiamo offerto allo studente la possibilità di partecipare a un percorso rieducativo di riflessione e crescita personale nei valori della tolleranza e del rispetto del prossimo e delle istituzioni prestando servizio di volontariato alla mensa della cittadella dell’accoglienza della Caritas in via Alento o in altre associazioni da concordare, come DiversUguali o il Centro Servizi per il Volontariato. L’esito di tale attività volontaria, se positivo, potrà essere considerato dal nostro istituto nella valutazione finale complessiva del suo comportamento».