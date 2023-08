Scoperto e sanzionato dalla guardia di finanza un distributore di carburante a Montesilvano che non esponeva il prezzo medio regionale

La guardia di finanza di Pescara ha scoperto e sanzionato il titolare di un distributore di carburante di Montesilvano che non ha rispettato l’obbligo, entrato in vigore dal primo agosto, di esporre il prezzo medio regionale del carburante.

Prescrizione introdotta, con obbligo di aggiornamento giornaliero, per fronteggiare la situazione di instabilità dei prezzi dei beni di largo consumo, derivante dall’andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali. La misura, spiegano le fiamme gialle, garantisce anche la trasparenza dei prezzi dei carburanti e il consumo consapevole e informato da parte degli automobilisti, che in questo modo possono infatti valutare facilmente la convenienza del distributore. Scoperte violazioni anche sull'omessa comunicazione dei prezzi al Ministero delle imprese e del made in Italy. Le sanzioni complessivamente sono state di circa 4 mila euro.

"L’attività ispettiva condotta è il frutto dell’intensificazione del controllo economico del territorio nel periodo estivo assicurato in provincia dalle fiamme gialle pescaresi, anche con particolare riferimento al contrasto dei traffici illeciti di prodotti energetici, delle pratiche commerciali scorrette e delle manovre speculative sul ‘carocarburanti’. Importante in questa direzione è la collaborazione attiva dei cittadini, che hanno a disposizione, 24 ore al giorno e sette giorni su sette, il numero di pubblica utilità 117, per dialogare direttamente con la sala operativa del comando provinciale di Pescara e segnalare eventuali irregolarità e abusi."