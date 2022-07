Tragedia in mare: uomo muore mentre fa il bagno, era al suo primo giorno di vacanza

Tragedia in mare ieri pomeriggio a Silvi: un pensionato è morto mentre stava facendo il bagno, a un centinaio di metri dalla battigia. Ha avuto un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo: vana la richiesta di soccorsi da parte di un amico che in quel momento era con lui. Sul posto il 118 e la guardia costiera.

La vittima si chiamava Sante D?Agostino, aveva 72 anni ed era di Ortucchio, dove domani (5 luglio) verranno celebrati i funerali. Secondo quanto riferito, l'uomo era al suo primo giorno di vacanza. Purtroppo è deceduto mentre l'ambulanza lo stava portando in ospedale ad Atri.