Morto Salvatore Di Lena, titolare della concessionaria Autoabruzzo

Lutto a Pescara e a Montesilvano per la scomparsa di Salvatore Di Lena, titolare della concessionaria Autoabruzzo.

A farlo sapere è la pagina Facebook ufficiale della concessionaria con un post.

Questo quanto scritto: «Oggi (domenica 21 aprile, ndr) è venuto a mancare il nostro Titolare Salvatore Di Lena, uomo, padre e imprenditore esemplare. Tutti i dipendenti si stringono intorno al dolore della famiglia. Nella giornata di lunedì le attività di Autoabruzzo Group saranno chiuse».

Di Lena aveva 68 anni e lascia la moglie Gina, i figli Andrea con Marisa e Federico con Gessica, il fratello Carlo, la sorella Ada, i cognati, le cognate. Numerosi i messaggi di cordoglio: «Dire che siamo profondamente addolorati è poco», scrive Pratiche Auto Pluriservice, «il nostro caro sig. Salvatore, il cuore di Autoabruzzo, un uomo che ha vissuto con una passione e un'umiltà che lo hanno reso un esempio per ogni imprenditore. Non era solo un capo, ma un amico, un mentore ed un vero gentiluomo. Salvatore, ci mancherai più di quanto le parole possano esprimere. Il tuo spirito gentile e la tua saggezza vivranno in Andrea e Federico che hai cresciuto nel migliore dei modi assieme alla tua adorata moglie. Conoscerti è stato davvero un privilegio. Un abbraccio alla famiglia Di Lena. Vi siamo vicini in questo momento difficile».

«Aver avuto la possibilità di lavorare con Te è stato un privilegio assoluto, mi hai insegnato tantissimi dettagli ed aspetti del nostro mondo che non conoscevo. Il tuo atteggiamento di educazione e rispetto per dipendenti, clienti, ed in generale per il prossimo è a dir poco unico. Non ti dimenticherò mai, continueremo seguendo i tuoi insegnamenti ed altrettanto faranno i tuoi Cari, a cui mando un abbraccio grande e le mie più sentite condoglianze», commenta Alessandro Alessandro.

«Mi dispiace tantissimo leggere questa notizia; sono anni che frequento la concessionaria e spesso mi ha accolto il suo sorriso e la sua proverbiale gentilezza ; sentite condoglianze a tutta la famiglia e un abbraccio a tutti i suoi collaboratori», aggiunge Elisabetta Di Battista.

La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria "Dimora del silenzio" a Montesilvano in via Massimo D'Antona numero 15 aperta al pubblico dalle 8:30 alle 19:30. I funerali avranno luogo lunedì 22 aprile, alle ore 15 nella chiesa di Sant'Antonio in Montesilvano.