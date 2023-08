Salvate due turiste francesi in difficoltà dietro la scogliera [FOTO]

Due turiste francesi, madre e figlia rispettivamente di 72 e 50 anni, sono state salvate dagli Angeli del Mare Fisa nella tarda mattinata di domenica 20 agosto. L'intervento è stato effettuato nel tratto di litorale compreso tra gli stabilimenti balneari "Ippocampo" e "La lucciola", lungo la riviera sud, intorno alle ore 12.

Il soccorritore acquatico Antonio Fania ha notato le due bagnanti mentre erano in difficoltà dietro la scogliera, e nello stesso istante i suoi colleghi Tommaso Bellafante e Mattia Serra hanno preso il pattino di salvataggio per raggiungere le donne insieme allo stesso Antonio, mentre la bagnina Martina controllava lo specchio d'acqua antistante.

Intanto, per una maggiore sicurezza, sono stati chiamati anche i volontari del 118 e la guardia costiera di Pescara; si è poi deciso di non portare le due donne in ospedale grazie all'immediato intervento portato a termine.

Esprime soddisfazione Marco Schiavone, presidente degli Angeli del Mare Fisa: “Abbiamo avviato questa preziosa collaborazione con la Federazione Italiana Salvamento Acquatico che ci permette di formare i giovani soccorritori con un livello di professionalità altissimo. Inoltre chiediamo ai nostri collaboratori di metterci passione e cuore. Il mare è bello, ma è anche continuamente una possibile minaccia per i bagnanti, soprattutto gli anziani e i bambini. I nostri soccorritori sono addestrati non solo alle tecniche di salvamento, nuoto e primo soccorso, ma soprattutto a osservare e cercare di informare i bagnanti sui possibili pericoli del mare. Insieme a Carmen Padalino, mia socia, ringraziamo il presidente della Fisa Raffaele Perrotta per la preparazione dei soccorritori acquatici Fisa e per la loro professionalità”.