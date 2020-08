Due bambini di 10 anni e la sorella portati dalla corrente a 100 metri dalla battigia, tratti in salvo dal bagnino

Due bambini di 10 anni e la loro sorella più grande hanno rischiato di annegare questa mattina nel tratto di mare antistante lo stabilimento balneare "Sabbia d'Oro" di Pescara.

I 3 ragazzi sono stati avvistati intorno alle ore 10:30 dal bagnino Lorenzo Lancione, della ditta Angeli del Mare di Marco Schiavone e Carmen Padalino, che era sulla torretta e brevettato Fisa (federazione italiana salvamento acquatico).

Dopo aver notato che la sorella maggiore non era in grado di aiutare i fratelli si è lanciato in mare con il moscone. Una volta raggiunta la zona, ha lanciato il salvagente alla sorella e con il suo aiuto li ha fatti salire tutti e tre sul moscone. Nonostante i ragazzi avessero bevuto acqua e fossero spaventati, fortunatamente la situazione si è risolta per il meglio.