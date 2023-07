Si allontana dalla riva, ma la risacca gli impedisce di tornare indietro: bambino salvato dal bagnino

Lo stava notato ed era già entrato in acqua con il pattino per intervenire in caso di bisogno, quando si è accorto che era in difficoltà e chiedeva aiuto. È così che Lorenzo Fratini, soccorritore acquatico degli Angeli del Mare Fisa, con il coordinamento della guardia costiera da lui stesso avvisata, è riuscito a mettere in salvo un bambino che si era allontanato a nuoto dalla riva.

E' lui stesso a raccontare quello che è successo nello specchio d'acqua antistante lo stabilimento Pepito, sulla rivera nord.

"Dalla battigia ho avvistato un bambino che si stava allontanando a nuoto verso le boe perciò per assisterlo al meglio e per dargli maggior attenzione trattandosi di un bambino sono uscito con il pattino per avvicinarmi il più possibile al bambino. Mentre tentava di ritornare a riva per via di una corrente di risacca mi sono accorta che il bambino nuotava, ma non riusciva ad avanzare in direzione della battigia. Ha richiesto aiuto, l'ho raggiunto e l’ho messo in sicurezza portandolo sul pattino". Quindi l'arrivo sulla battigia dove il piccolo è arrivato sano e salvo.