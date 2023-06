Minaccia e spintona sacerdote in una chiesa del centro per farsi consegnare denaro, arrestato

Sarebbe entrato in una chiesa del centro di Pescara e dopo il rifiuto del sacerdote l'avrebbe minacciato e spintonato allo scopo di farsi consegnare il denaro.

Il prete pare che fosse da tempo oggetto di richieste di soldi.

Ma stavolta, nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, il sacerdote ha detto al suo aggressore che avrebbe chiamato la polizia.

E per questo motivo il 30enne, di origine rumena e già noto alle forze dell'ordine, si è allontanato velocemente. Da tempo, l’uomo avanzava reiterate richieste di soldi, anche due, tre volte a settimana. Ieri sera, di fronte alla violenta aggressione, il sacerdote, spaventato, ha avvisato le forze dell’ordine. L’aggressore si è allontanato a piedi ma è stato immediatamente fermato dagli agenti della squadra volante e da quelli della squadra mobile intervenuti sul posto. Dopo aver ricostruito la dinamica dei fatti e proceduto alla sua identificazione, il 30 enne è stato arrestato e condotto in carcere in attesa della convalida della misura precautelare adottata.