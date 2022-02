Rubati attrezzi agricoli in una casa alla periferia di Spoltore

Furto in una casa alla periferia di Spoltore, più precisamente in contrada Ripoli. Stando a ciò che riporta il quotidiano on line Spoltore Notizie, sono stati rubati alcuni attrezzi agricoli, compresa una motozappa. Il fatto si è verificato l'altra notte, quando ignoti sono penetrati nell'abitazione, dove vive una coppia di persone anziane. I ladri, riferisce Spoltore Notizie, sarebbero arrivati indisturbati nella rimessa degli utensili da lavoro adiacente all’appartamento delle vittime, passando attraverso le campagne limitrofe.

In base a una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero parcheggiato nella zona di Fonte Grande, lungo la strada in direzione ex discarica, un automezzo già pronto per la fuga, dopo di che avrebbero raggiunto in salita via Ripoli, rubato gli attrezzi e infine ripercorso la vallata in discesa, per poi dileguarsi nel buio. Del furto sono stati prontamente informati i carabinieri di Spoltore, che adesso procederanno alle indagini del caso.