Popoli, ruba un escavatore da un cantiere: fermato e arrestato dai carabinieri

Non è passato inosservato mentre percorreva ad alta velocità la Tiburtina Valeria a bordo di un furgone di grosse dimensioni. A notare il giovane sono stati i carabinieri della compagnia di Popoli che dopo averlo fermato hanno trovato all'interno del mezzo un escavatore che, è stato poi verificato, era poco prima stato sottratto da un cantiere edile aperto nello stesso Comune.

Il giovane, della provincia di Pescara, è stato arrestato ed accusato di furto aggravato. Il fatto è avvenuto la notte del 16 giugno. Sono stati i militari in servizio in caserma ad allertare le "gazzelle" impegnate nel controllo del territorio. In pochi minuti lo hanno raggiunto e lo hanno fermato. Il ragazzo si è mostrato subito nervoso, riferiscono i carabinieri, per cui si è deciso di fare ulteriori accertamenti rinvenendo l'escavatore e quando gli è stato chiesto di dare una spiegazione lui non ne ha avuta. una plausibile La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri. L'arresto è stato quindi convalidato e il giovane rimesso in stato di libertà.