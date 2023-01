Occupa abusivamente un container abbandonato a Cepagatti e ruba l'energia elettrica pubblica: arrestato

Ha occupato abusivamente un container che si trova davanti al campo sportivo di Cepagatti e ha poi collegato un cavo elettrico alla rete di illuminazione pubblica per avere tutti i confort del caso.

A scoprirlo però sono stati però i carabinieri della stazione locale che hanno arrestato in flagranza di reato contestando il furto di energia elettrica, occupazione abusiva e danneggiamento, un 50enne originario della provincia di Ascoli Piceno, ma di fatto senza fissa dimora.

Il 50enne si trova al momento ai domiciliari in casa di un familiare, in attesa del rito direttissimo fissato per domani mattina, martedì 24 gennaio.